Экс-главу Ростовского облсуда госпитализировали в больницу скорой помощи

Она находится в отделении кардиостимуляции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, в отношении которой Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ выдала разрешение о возбуждении уголовного дела о получении семи крупных взяток, госпитализирована в ростовскую городскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП), она находится в отделении кардиостимуляции. Об этом ТАСС сообщили в БСМП в пятницу.

"[Елена Золотарева] поступила [в БСМП]. Она была в реанимации, потом была в токсикологии в реанимации, теперь она в отделении кардиостимуляции", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину госпитализации.

Ранее в нескльких Telegram-каналах и региональных СМИ появилась информация о том, что Золотарева госпитализирована после попытки суицида.

Золотарева подала жалобу в Верховный суд РФ о разрешении Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ возбуждения в ее отношении уголовного дела о получении взяток.

В мае 2023 года ВККС РФ рассмотрела представление председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой и выдала положительное решение.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что дело Золотаревой может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Он был задержан на территории Ростовской области, в операции по его задержанию принимали участие сотрудники ФСБ. По данным газеты "Коммерсант", у следствия могут возникнуть претензии еще к нескольким судьям региона. Как отмечало издание, за вознаграждения эти судьи изменяли фигурантам уголовных дел меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей и выносили мягкие приговоры.