Обвиняемого в контрабанде оборудования россиянина экстрадировали из Эстонии в США

В офисе прокурора по восточному округу Нью-Йорка Вадима Конощенка назвали "сотрудником российской разведки"

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Гражданин РФ Вадим Конощенок, обвиняемый в незаконной закупке электроники для ВПК РФ, экстрадирован из Эстонии в США и в пятницу предстанет перед судом. Об этом сообщил офис федерального прокурора по восточному округу Нью-Йорка.

В офисе прокурора россиянина назвали "сотрудником российской разведки". В случае признания виновным ему грозит до 30 лет лишения свободы.

В конце 2022 года американская прокуратура сообщила об аресте в США неких Алексея Браймана и Вадима Ермоленко, а также о задержании 6 декабря в Эстонии Вадима Конощенка, которого власти США называют сотрудником российских спецслужб. Как утверждается в материалах дела, "Конощенок в электронной переписке открыто называл себя полковником ФСБ". Отмечается, что после обыска на складе в Эстонии, записанном на сына Конощенка, там якобы было обнаружено порядка 170 кг патронов различных калибров.

По версии гособвинения, Ермоленко и Брайман помогали переправлять для Конощенка различную электронику и оборудование в Эстонию.