14 июля, 15:24,
обновлено 14 июля, 15:42

Обвиняемого в контрабанде оборудования россиянина экстрадировали из Эстонии в США

David McNew/ Getty Images
© David McNew/ Getty Images

В офисе прокурора по восточному округу Нью-Йорка Вадима Конощенка назвали "сотрудником российской разведки"

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Гражданин РФ Вадим Конощенок, обвиняемый в незаконной закупке электроники для ВПК РФ, экстрадирован из Эстонии в США и в пятницу предстанет перед судом. Об этом сообщил офис федерального прокурора по восточному округу Нью-Йорка.

В офисе прокурора россиянина назвали "сотрудником российской разведки". В случае признания виновным ему грозит до 30 лет лишения свободы.

В конце 2022 года американская прокуратура сообщила об аресте в США неких Алексея Браймана и Вадима Ермоленко, а также о задержании 6 декабря в Эстонии Вадима Конощенка, которого власти США называют сотрудником российских спецслужб. Как утверждается в материалах дела, "Конощенок в электронной переписке открыто называл себя полковником ФСБ". Отмечается, что после обыска на складе в Эстонии, записанном на сына Конощенка, там якобы было обнаружено порядка 170 кг патронов различных калибров.

По версии гособвинения, Ермоленко и Брайман помогали переправлять для Конощенка различную электронику и оборудование в Эстонию. 

Теги:
ЭстонияСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация