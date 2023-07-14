Небензя заявил, что Россия установила случаи насилия боевиками "Азова"

По словам постпреда РФ при ООН, подобные факты имели место с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году

ООН, 14 июля. /ТАСС/. Российские следователи после освобождения территорий ДНР и ЛНР установили случаи сексуального насилия, совершенного украинскими боевиками, в том числе из батальонов "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) и "Торнадо". Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН по сексуальному насилию в ходе конфликтов постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, подобные факты имели место с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году. "Так, жительница ДНР рассказала, что после того, как ее забрали в ночь с 18 на 19 января 2015 года и привезли в подвал СБУ (Служба безопасности Украины - прим. ТАСС) в городе Краматорск, она подверглась избиению, изнасилованию и издевательствам. Сотрудники СБУ угрожали поступить аналогичным образом с ее несовершеннолетней дочерью", - сказал Небензя.

"Жительница города Мариуполя рассказывала, как боевики полка "Азов" - того самого, с руководителями которого [президент Украины Владимир] Зеленский недавно обнимался на камеру, - насиловали женщин, проявлявших симпатию к России, и заливали им монтажную пену, прошу прощения, во внутренние половые органы, - заявил российский дипломат. - Неонацисты из батальона "Торнадо" в период с 17 по 23 марта 2015 года обустроили в подвале школы в городе Лисичанск пыточную камеру, где пытали и насиловали местных жительниц, включая пенсионерок и несовершеннолетних детей".

Небензя добавил, что подобные инциденты фиксировали с 2014 года и представители различных структур ООН, работавших на этих территориях, но надлежащей оценки в работе спецдокладчика генерального секретаря они не получили. "Хотели бы напомнить, что наблюдательная миссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека на Украине и другие международные институты публиковали доклады о многочисленных преступлениях украинских боевиков: избиениях, пытках электрическим током, угрозах и изнасилованиях подозреваемых в сотрудничестве с властями Донецка и Луганска. Однако эта информация не получила должной оценки в докладах по секснасилию в конфликте", - сказал дипломат.