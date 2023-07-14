У ирано-пакистанской границы при взрыве пострадали четверо пограничников

По информации агентства Fars, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное

ДУБАЙ, 14 июля. /ТАСС/. Четверо иранских пограничников пострадали в результате взрыва мины неподалеку от иранского города Мирджаве (провинция Систан и Белуджистан на юго-востоке страны) у ирано-пакистанской границы. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его сведениям, состояние пострадавших оценивается медиками как удовлетворительное.

Отмечается, что ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

В провинции Систан и Белуджистан проживает народность белуджи, представители которой являются мусульманами-суннитами в отличие от большинства населения Ирана, придерживающегося шиитского направления в исламе. В провинции действует ряд террористических группировок, в том числе "Джундалла" и "Джейш ан-Наср", объединяющие в основном суннитов, выступающих против шиитского руководства Ирана. Сторонники группировок устраивают вооруженные нападения на пограничников и мирных жителей на юго-востоке страны.