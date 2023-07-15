14 июля, 21:42

В Москве легковушка сбила на переходе человека на самокате

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

ЧП произошло на Ломоносовском проспекте

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. ДТП с участием автомобиля и человека, пересекавшего пешеходный переход на самокате произошло на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом в субботу сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

"На Ломоносовском проспекте (в районе д. 27 к 1) произошло ДТП с участием автомобиля и человека, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на самокате", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. 

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© Информационное агентство ТАСС
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