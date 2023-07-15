Глава СК затребовал доклад о ходе расследования дела о нападении подростка из спецшколы

В Уссурийске ранее между воспитанниками спецшколы случился конфликт, в результате которого 16-летний подросток ударил ножом другого несовершеннолетнего

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о конфликте между подростками из спецшколы, в результате которого одному из них были нанесено ножевое ранение. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего в Уссурийске Приморского края", - говорится в сообщении.

В ночь на 13 июля в Уссурийске между воспитанниками спецшколы возник конфликт, в результате которого 16-летний подросток нанес другому несовершеннолетнему удар ножом. Заведено уголовное дело.

В то же время в пресс-службе территориального управления МВД сообщили, что в результате конфликта между воспитанниками спецшколы госпитализированы с травмами были два подростка в возрасте 15 и 16 лет. После происшествия несовершеннолетний правонарушитель и четыре его приятеля самовольно покинули учреждение. Потерпевшим оказали квалифицированную медицинскую помощь, после чего они были госпитализированы. Группу сбежавших подростков нашли и задержали в селе Васильевка.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников спецшколы.