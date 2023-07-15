В префектуре Акита на севере Японии из-за разлива рек эвакуируют 10 тыс. человек

О пострадавших не сообщается

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Власти некоторых областей северной префектуры Акита из-за разлива рек, вызванного рекордными по объему выпавших осадков ливнями, объявили пятый - максимальный - уровень опасности, означающий необходимость немедленной эвакуации. Согласно уведомлениям на официальных порталах местных властей и спасательных служб, предписание действует для порядка 10 тыс. жителей поселков близ реки Тайхэй, разлив которой уже начался.

Еще порядка 50 тыс. человек в различных частях Акиты и соседней с ней префектуры Аомори получили рекомендации об эвакуации в связи с угрозой разлива рек, подтоплений и схода оползней. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

На севере Японии с прошлой ночи идут ливни - в некоторых областях объем выпавших за 12 часов осадков превышает 220 мм, что, по данным местных метеорологов, стало рекордом для этих областей. Местных жителей призывают следить за информацией от региональных властей и спасательных служб, своевременно перемещаться в центры эвакуации в случае необходимости.

Каждое лето в различных регионах Японии идут сильные дожди, приводящие к разливу рек, оползням и подтоплениям. Нередко стихийные бедствия сопряжены с разрушениями и человеческими жертвами. Так, летом 2020 года наводнения и оползни на юго-западе страны, вызванные ливнями, унесли жизни 77 человек.