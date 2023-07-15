В лесах Свердловской области в выходные дни усилили работу контрольных групп из-за пожаров

Патрули будут контролировать соблюдение особого противопожарного режима в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. В Свердловской области усилили 15 и 16 июля патрулирование лесных участков и иных территорий, создающих угрозу пожарной опасности. Об этом сообщили в департаменте информационной политики в субботу.

"Губернатор Евгений Куйвашев с 13 июля ввел в лесах режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, в регионе действует особый противопожарный режим. В субботу и воскресенье в патрулировании принимают участие представители лесничеств, сотрудники Минприроды региона и отделов лесного контроля по округам, правоохранительных органов, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы", - цитирует департамент министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова.

Главной целью проведения патрульных рейдов является недопущение ухудшения пожарной обстановки в лесном массиве. Патрули будут контролировать соблюдение особого противопожарного режима.

Ранее в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали. При пожаре погиб один человек, еще двое пострадали. Возбудили два уголовных дела. В пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья. 13 июля специалисты также ликвидировали пожар в Верхнепышминском районе площадью 2,9 тыс. га.