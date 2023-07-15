В Нью-Дели в паводковых водах утонули трое детей

Погибшим было от 10 до 12 лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июля. /ТАСС/. Трое детей стали первыми жертвами поводка в Нью-Дели после того, как река Ямуна вышла из берегов и затопила несколько районов индийской столицы. Как сообщает в субботу информационное агентство Press Trust of India, мальчики в возрасте от 10 до 12 лет утонули в пятницу, купаясь в воде, затопившей районы около реки.

Погибшие стали первыми официально зарегистрированными жертвами затопления в округе Дели (в состав которого входит Нью-Дели) после того, как в четверг уровень воды в Ямуне поднялся до рекордной отметки 208,66 м, превысив предыдущий максимум (207,49 м), установленный в 1978 году. В субботу уровень воды несколько снизился до уровня 207,68 м, что все равно превышает отметку "опасно" примерно на 3 м.

Армия и Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF) были вызваны в город, вода продолжает стоять в районах центрального Нью-Дели. Паводковые воды достигли здания Верховного суда и некоторых других правительственных зданий.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал в субботу заявил, что, хотя уровень воды в Ямуне снижается, угроза наводнения не миновала. "Вода в Ямуне постепенно спадает. Если не будет сильного дождя, ситуация скоро нормализуется. Но если пойдет дождь, это может занять больше времени", - сказал глава столичного правительства в эфире местных телеканалов.

Причиной паводка стали дожди, а также сброс воды из водохранилищ, переполненных из-за необычно мощных муссонных линей, обрушившихся на Северную Индию. Власти эвакуировали из делийских кварталов, расположенных вдоль реки, 25 478 человек, которые перевезены в пункты временного размещения. Спасатели также эвакуировали на лодках 60 собак и 50 коров. 16 отрядов NDRF развернуты для спасательных работ в пострадавших от наводнения районах индийской столицы.

Всего, по информации телеканала India Today, в результате вызванных дождями наводнений и оползней на севере Индии погибли не менее 145 человек. По данным правительства гималайского штата Химачал-Прадеш, сильнее всего пострадавшего от удара стихии, в период с 24 июня по 13 июля жертвами стихии стал 91 человек. Полностью разрушены более 600 зданий, еще более тысячи повреждены. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.