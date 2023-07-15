15 июля, 07:53

В Магадане девушка погибла после нападения медведя

Животное ликвидировали

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Медведь напал на девушку в Магадане, она погибла, сообщается в субботу в Telegram-канале управления МВД России по Магаданской области.

"15 июля в 15:00 по местному времени (07:00 мск) в дежурную часть отдела МВД России по городу Магадану по линии "112" поступило сообщение о том, что в районе Танкодрома в областном центре медведь напал на девушку", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы обнаружили тело девушки и бурого медведя. Дикое животное ликвидировали. Проводится проверка. 

Теги:
РоссияМагаданская область
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