В Туапсинском районе из-за начавшейся непогоды включили сирены оповещения населения

По данным депутата Госдумы от Краснодарского края Сергея Алтухова, все службы перевели на усиленный режим работы

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Ливень снова начался в Туапсинском районе Краснодарского края, для своевременного оповещения населения о возможных угрозах подтопления включили сирены. Об этом сообщил ТАСС в субботу депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов, принявший участие в заседании оперативного штаба по ликвидации последствий предыдущего подтопления.

"Сирены оповещения населения сейчас включили, потому что идет ливень. Мы сейчас находимся в поселке Тюменский, здесь же находятся министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, местные власти. Все службы переведены на усиленный режим работы", - сообщил Алтухов.

Ранее 15 июля в Туапсинском районе объявили экстренное штормовое предупреждение. В муниципалитете ожидаются ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра, формирование смерчей, высока вероятность подъема уровня воды в реках.

Ранее в ночь с 11 на 12 июля в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население.

Подтопило жилые дома, райбольницу, четыре детсада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы. В результате непогоды пять человек погибли, еще один остается числиться пропавшим без вести.