В Зеленогорске расследуют дело о нападении собаки на ребенка

Ребенок попал в больницу в состоянии средней степени тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. В Зеленогорске девятилетний мальчик пострадал в результате нападения собаки. Как сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ребенок попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

"13 июля в 02:35 мск в полицию Курортного района поступила телефонограмма из детской больницы, о том, что к ним обратилась мама с мальчиком 2014 года рождения, которого около 19:30 мск в Зеленогорске, у дома 13б на улице Горной, укусила чужая собака в лицо и шею. Ребенок в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован", - сообщили в пресс-службе, отметив, что материал соответствующей проверки передан в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении неустановленного лица.

Как уточняется на сайте управления СК России по Санкт-Петербургу, "по данным следствия, не установленное на данный момент лицо, являясь владельцем собаки породы бурбуль, которая является источником повышенной опасности, находясь на территории не огороженного забором садового дома, расположенного на улице Спортивной в Зеленогорске, действуя умышленно из хулиганских побуждений, отпустило собаку без специальных средств, ограничивающих ее движения, в результате чего она напала на находящегося на участке мальчика 2014 года рождения и стала кусать, повалив его на землю".

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причастных к совершению преступления.