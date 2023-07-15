В Подмосковье произошло ДТП с участием 16 машин

Пострадали три человека

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. В Подмосковье грузовик из-за технической неисправности протаранил 15 машин на трассе. В результате пострадали три человека. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло примерно в 15:30 мск на 19-м км трассы М-1 "Беларусь" по направлению движения в сторону Москвы. "По предварительное информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки Scania, из-за технической неисправности совершил наезд на 15 машин, двигавшихся в попутном направлении. В результате происшествия три человека с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение затруднено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.