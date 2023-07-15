Суд арестовал гендиректора ПСК "Наследие" по делу о вымогательстве

Александр Санин пробудет под стражей до 13 сентября

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал генерального директора ООО "Производственно-строительная компания "Наследие" Александра Санина по делу о вымогательстве, фигурантом которого является также арестованный администратор Telegram-канала "Кремлевская прачка" Михаил Поляков. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Тверского суда Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении подозреваемого в совершении преступления по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) Александра Санина о заключении под стражу сроком до 13 сентября", - сказала представитель суда.

Поляков и Санин являются фигурантами по делу о вымогательстве 40 млн рублей у руководства АО "Ланит" за удаление и блокировку негативных публикаций о компании.