Под Тулой начальника отдела полиции, "подарившего" сыну стрельбу на полигоне, уволят

По предварительным данным, чтобы списать боеприпасы, Роман Третьяков оформил фиктивные приказы о якобы проведении учебных стрельб в мае

ТУЛА, 15 июля. /ТАСС/. Служба собственной безопасности УМВД по Тульской области вывила факт грубого нарушения служебной дисциплины начальником отдела полиции "Алексинский", который в качестве подарка в день 13-летия сына организовал ему стрельбу из автомата на полигоне. По результатам проведенной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Выявлен факт грубого нарушения служебной дисциплины руководителем межмуниципального отдела МВД России "Алексинский". В настоящее время по данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о его увольнении со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в следственных органах, начальник отдела полиции Роман Третьяков в июне находился в отпуске, он приехал на работу и потребовал выдать ему автомат с патронами, а на следующие сутки отправился с сыном на полигон. Там он в честь дня рождения ребенка разрешил ему пострелять. По предварительным данным, чтобы списать боеприпасы, Третьяков оформил фиктивные приказы о якобы проведении учебных стрельб в мае.