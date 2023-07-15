К Гонконгу и Тайваню приближается тропический шторм "Талим"

По прогнозам синоптиков, он принесет сильные ливни и грозы в эти регионы

ГОНКОНГ, 15 июля. /ТАСС/. Четвертый в этом году тропический шторм в Тихоокеанском регионе "Талим" приближается к Гонконгу и Тайваню. Об этом в субботу сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.

Он сформировался в субботу в Южно-Китайском море. "Талим" находится на расстоянии около 500 км от Гонконга и Тайваня и движется в северо-западном направлении. По прогнозам синоптиков, он принесет сильные ливни и грозы в эти регионы, а затем направится в сторону южных китайский провинций Хайнань и Гуандун.

Сильные дожди в Гонконге начались в субботу ночью. Власти города уже объявили штормовое предупреждение и могут повысить уровень опасности в воскресенье утром.

По данным Центрального метеорологического бюро Тайваня, "Талим" движется со скоростью 14 км/ч. Скорость отдельных порывов ветра в центре шторма достигает 28 м/с.