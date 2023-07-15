В Словакии за два дня произошло три нападения медведей на людей

В частности, в пятницу близ города Жилина медведица атаковала мужчину, который выгуливал собаку недалеко от опушки леса

БРАТИСЛАВА, 15 июля. /ТАСС/. Три нападения медведей на людей за последние два дня зафиксированы в Словакии, где популяция этих животных стремительно увеличивается. Об этом сообщил телеканал ТА-3.

В пятницу близ города Жилина на северо-западе Словакии медведица атаковала мужчину, выгуливавшего собаку недалеко от опушки леса. Он, обороняясь от нападения хищника, застрелил его из имевшегося при нем пистолета. Разрешение на ношение оружия мужчина ранее получил от властей. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

В субботу медведь напал на совершавшего утреннюю пробежку "на природе" жителя пригорода города Липтовски-Градок на севере Словакии. Зверь нанес ему серьезные увечья. Мужчина был госпитализирован в одну из местных больниц.

Третий случай нападения хищника был зарегистрирован чуть позже в лесу у села Дриеново на юге республики. Там от медведя смог отбиться лесник, отогнав его от себя выстрелами из ружья. При этом, как отметило ТВ, атаки этих зверей на человека участились.

Медведи занесены в Красную книгу Словакии. Они были полностью истреблены в этой стране около 100 лет назад, а в конце ХХ века несколько особей завезли из украинских Карпат с целью восстановить их популяцию в дикой природе. Между тем ее увеличение стало представлять серьезную опасность для жителей словацкой "глубинки" и туристов, посещающих леса и горы республики, где встреча с этими дикими животными перестала быть редкостью.

В связи с учащающимися нападениями на людей словацкие власти рассматривают вопрос о снятии с медведей статуса охраняемых законом животных. Союз охотников республики предлагает приступить к искусственному регулированию численности их популяции. Пока лицензии на отстрел выдаются только на зверей, которые вели себя агрессивно по отношению к человеку.