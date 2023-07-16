16 июля, 07:43,
обновлено 16 июля, 07:52
Военная операция на Украине

Женщина погибла при обстреле ВСУ района центрального рынка в Шебекино

Александр Рюмин/ ТАСС, архив
© Александр Рюмин/ ТАСС, архив

Она ехала на велосипеде по тротуару

ТАСС, 16 июля. ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, погибла женщина.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ "Градами" обстреляли район центрального рынка в Шебекино. К большому горю, один человек погиб - женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей", - написал губернатор 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация