Женщина погибла при обстреле ВСУ района центрального рынка в Шебекино

Она ехала на велосипеде по тротуару

ТАСС, 16 июля. ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, погибла женщина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ "Градами" обстреляли район центрального рынка в Шебекино. К большому горю, один человек погиб - женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей", - написал губернатор