16 июля, 12:20

В Астраханской области пожар со свалки перекинулся на пять строений

Речь идет о четырех неэксплуатируемых и одном административном здании

АСТРАХАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Пожар, начавшийся на свалке твердых бытовых отходов в Наримановском районе Астраханской области, перекинулся на находящиеся рядом строения - четыре неэксплуатируемых и одно административное здание, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о возгорании свалки ТБО и мусора на площади 3 000 кв. м, сухой растительности, четырех неэксплуатируемых строений и одного административного здания на общей площади 2,2 га по ул. Железнодорожной, 1 в поселке Трусово", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, возгорание на площади 3 тыс. кв. м локализовано. 

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