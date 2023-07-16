16 июля, 13:13,
обновлено 16 июля, 13:20

В Пермском крае произошло крупное ДТП на трассе

Есть погибшие и пострадавшие

ТАСС, 16 июля. Четыре транспортных средства столкнулись на дороге в Большесосновском муниципальном округе Пермского края. Есть погибшие и пострадавшие, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по краю.

"16 июля в 16:45 (14:45 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о том, что в Большесосновском муниципальном округе на 13-м км автодороги Большая Соснова - Частные произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автотранспортных средств. <…> К сожалению, в результате ДТП имеются погибшие и пострадавшие", - сообщили в управлении.

Подробности происшествия уточняются. Для оказания помощи пострадавшим к месту аварии привлечены силы и средства от МЧС России.

По предварительной информации МЧС, на дороге столкнулись фура, два легковых автомобиля и мотоцикл. 

Теги:
РоссияПермский край
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