К югу Китая приближается тропический шторм "Талим"

Он усилился до тайфуна

ГОНКОНГ, 16 июля. /ТАСС/. Зародившийся в Южно-Китайском море тропический шторм "Талим" в воскресенье вечером превратился в тайфун и приближается к южному побережью Китая. Об этом сообщила Метеорологическая обсерватория Гонконга.

В настоящее время тайфун находится в море в 300 км к юго-востоку от Гонконга и двигается в северо-западном направлении со скоростью 15 км/ч. Ожидается, что ближе всего к городу он будет в понедельник утром, после чего направится в сторону южных провинций Китая Гуандун и Хайнань.

Скорость порывов ветра в центре тайфуна достигает 33 м/ с. По прогнозам метеорологов, в ближайшие часы "Талим" продолжит набирать силу.

Четвертый в 2023 году тропический шторм в Тихоокеанском регионе "Талим" сформировался в субботу в Южно-Китайском море.