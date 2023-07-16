В Саратове при пожаре в девятиэтажном доме пострадал один человек

Его доставили в больницу с ожогами

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. В центре Саратова произошел пожар в девятиэтажном доме. В результате пострадал один человек, его доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области в воскресенье.

В 16:54 (15:54 мск) в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже по адресу: Волжская улица, 16.

"Горела квартира на восьмом этаже, [площадь] 20 кв. м, в 17:22 (16:22 мск) пожар ликвидирован. С ожогами госпитализирован мужчина, данные уточняются", - сообщили в управлении.

Улица Волжская - одна из центральных улиц исторической части Саратова. В 2016 году стала полностью пешеходной.