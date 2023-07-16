В Судане силы спецназа обстреляли больницу, где находится экс-президент страны аль-Башир

По данным Al Jazeera, порядка пяти человек получили ранения

КАИР, 16 июля. /ТАСС/. Силы быстрого реагирования (спецназа) Судана нанесли в воскресенье несколько ударов по зданию больницы в Омдурмане, где находится бывший президент страны Омар аль-Башир. Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на медиков, в результате артиллерийского обстрела получили ранения по меньшей мере пять человек.

Со своей стороны канал Al Hadath, ссылаясь на источники, передает, что аль-Башир и содержащиеся в медицинском учреждении функционеры его режима не пострадали.

Официальный комментарий со стороны сил быстрого реагирования пока не поступал.