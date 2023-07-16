В Алтайском крае двое детей утонули в реке

Возбуждено уголовное дело

БАРНАУЛ, 16 июля. /ТАСС/. В Алтайском крае двое детей 10 и 11 лет утонули, купаясь в реке Чумыш.

"Двое подростков 10 и 11 лет утонули, купаясь в реке Чумыш недалеко от села Наумово Тальменского района", - сообщили в воскресенье в прокуратуре Алтайского края.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, один из детей ранее выжил при аварии в 2021 году с грузовым поездом. Тогда учительница начальных классов везла на личном автомобиле четырех учеников второго класса. Она выехала на железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора. В результате трое детей погибли на месте происшествия, четвертый получил тяжелые травмы.

В следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю сообщили, что по факту гибели детей при купании возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).