В Архангельской области в районе деревни Кянда обвалился участок трассы

Движение ограничено

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июля. /ТАСС/. Участок автомобильной дороги Архангельск - Онега обвалился в воскресенье в районе деревни Кянда. Движение всех видов транспорта ограничено, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Сегодня в Онежском муниципальном округе на 113-м км автодороги 11А-005 Архангельск (от деревни Рикасиха) - Онега (до деревни Кянда) в районе деревни Кянда произошел провал дорожного полотна. В данный момент ограничено движение для всех видов транспорта, на месте работает бригада ООО "Севдорстройсервис", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС рекомендовали воздержаться от поездок в этом направлении и добавили, что объезд возможен по технологической дороге через поселок Маложма.

По данным Telegram-канала правительства Архангельской области, рабочие отсыпают участок трассы на месте провала. Причины происшествия устанавливаются. В ближайшее время пройдет совещание с проектировщиками и изыскателями.