16 июля, 16:12

СМИ: в Румынии четыре человека погибли в результате столкновения поезда и легковой машины

По данным агентства Agerpres, инцидент произошел в населенном пункте Орбень

БУХАРЕСТ, 16 июля. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе два подростка, погибли в результате столкновения пассажирского поезда и легковой автомашины в воскресенье в румынском населенном пункте Орбень (уезд Бакэу). Об этом сообщило агентство Agerpres.

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Сучава - Бухарест, столкнулся с легковой машиной на переезде, оснащенном автоматической сигнализацией. Все находившиеся в машине люди погибли.

Железнодорожное движение в районе приостановлено, полиция расследует обстоятельства несчастного случая. 

Теги:
Румыния
© Информационное агентство ТАСС
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