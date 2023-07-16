Пострадавших нет, населенные пункты ущерба не получили, сообщили в ГУ МЧС по республике

ТАСС, 16 июля. В Башкирии ликвидировали все лесные пожары. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике в воскресенье.

"В Башкортостане потушили все лесные пожары, действующих на текущий момент нет", - сообщили в управлении.

Уточняется, что пожар в Авзянском лесничестве в 10 км от села Узян ликвидирован на площади 1 664,5 га. Еще один пожар в этом лесничестве в 10 км от населенного пункта Шигаево ликвидирован на площади 312,3 га. Также полная ликвидация объявлена в Башкирском государственной природном заповеднике на площади 77 га.

"Природа пострадала сильно, но населенные пункты целые, пострадавших нет", - добавили в ведомстве.