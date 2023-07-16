В Вологодской области в аварии с тягачом погибли два человека

Среди них ребенок

ТАСС, 16 июля. Мужчина и шестилетний мальчик погибли в аварии с тягачом на трассе в Вологодской области, сообщила пресс-служба УМВД по области.

"Сегодня в 15:20 мск на 55-м км автодороги Вологда - Медвежьегорск возле деревни Телячьево произошло ДТП. По предварительным данным, мужчина 1983 года рождения, управляя автомашиной Datsun, при обгоне допустил столкновение со встречным тягачом Volvo под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате столкновения погибли водитель легкового автомобиля и его пассажир, шестилетний мальчик", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.