16 июля, 15:58

В Вологодской области в аварии с тягачом погибли два человека

Среди них ребенок

ТАСС, 16 июля. Мужчина и шестилетний мальчик погибли в аварии с тягачом на трассе в Вологодской области, сообщила пресс-служба УМВД по области.

"Сегодня в 15:20 мск на 55-м км автодороги Вологда - Медвежьегорск возле деревни Телячьево произошло ДТП. По предварительным данным, мужчина 1983 года рождения, управляя автомашиной Datsun, при обгоне допустил столкновение со встречным тягачом Volvo под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате столкновения погибли водитель легкового автомобиля и его пассажир, шестилетний мальчик", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. 

Теги:
РоссияВологодская область
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