СМИ сообщили о взрывах в Харькове и пригороде

По информации издания "Страна", в регионе отменили тревогу

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел вечером в Харькове. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Как уточняет издание, там уже отменена воздушная тревога.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Харьковской области воздушная тревога длилась с 18:23 до 18:44. Ее вновь объявили в регионе с 18:53.

Как сообщило издание "Страна", в некоторых районах города отключили электричество. Отмечается, что над местом взрыва поднимается столб дыма.

Позднее издание "Зеркало недели" рассказало о взрыве в пригороде Харькова.

В новость были внесены изменения (19:41 мск) - добавлена информация об отключении электричества и взрыве в пригороде Харькова.