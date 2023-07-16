16 июля, 16:00,
обновлено 16 июля, 16:41
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о взрывах в Харькове и пригороде

По информации издания "Страна", в регионе отменили тревогу

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел вечером в Харькове. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

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Как уточняет издание, там уже отменена воздушная тревога. 

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Харьковской области воздушная тревога длилась с 18:23 до 18:44. Ее вновь объявили в регионе с 18:53.

Как сообщило издание "Страна", в некоторых районах города отключили электричество. Отмечается, что над местом взрыва поднимается столб дыма.

Позднее издание "Зеркало недели" рассказало о взрыве в пригороде Харькова. 

В новость были внесены изменения (19:41 мск) - добавлена информация об отключении электричества и взрыве в пригороде Харькова. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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