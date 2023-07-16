На Ставрополье подтопило участок федеральной трассы

Движение автомобилей затруднено

СТАВРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Участок федеральной трассы "Кавказ" подтопило во время сильного дождя в районе города Невинномысска на Ставрополье. Движение автомобилей затруднено, сообщается в воскресенье в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

"Произошло подтопление проезжей части трассы "Кавказ" на въезде в город со стороны Ставрополя. Движение затруднено", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. По данным ставропольского Гидрометцентра, до конца суток 16 июля и в течение суток 17 июля на территории края местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с.