16 июля, 16:14

На Ставрополье подтопило участок федеральной трассы

Движение автомобилей затруднено

СТАВРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Участок федеральной трассы "Кавказ" подтопило во время сильного дождя в районе города Невинномысска на Ставрополье. Движение автомобилей затруднено, сообщается в воскресенье в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

"Произошло подтопление проезжей части трассы "Кавказ" на въезде в город со стороны Ставрополя. Движение затруднено", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. По данным ставропольского Гидрометцентра, до конца суток 16 июля и в течение суток 17 июля на территории края местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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