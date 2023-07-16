Под Никосией сгорел завод по переработке бумаги и пластика

Никто из работников предприятия не пострадал

НИКОСИЯ, 16 июля. /ТАСС/. Пожар на заводе по переработке бумаги и пластика произошел в воскресенье под Никосией. Огромный столб черного дыма был виден за несколько километров, передает корреспондент ТАСС.

Несмотря на то, что семь пожарных расчетов оперативно прибыли на место, охваченное пламенем здание полностью сгорело, сообщили местные власти. Никто из работников предприятия не пострадал.

Завод по переработке бумаги расположен в промзоне городка Гери, что в 10 км к юго-востоку от Никосии. В момент возгорания на территории предприятия не было никого, кроме охраны, которая и сообщила о происшествии. Как отметил телеканал Alpha, во время пожара были слышны взрывы. Для его тушения были стянуты дополнительные силы из Ларнаки и Лимасола.

С середины недели на Кипре установилась очень жаркая погода. Столбики термометров в воскресенье показывали в столице 44 градуса Цельсия. Власти предупредили о риске пожаров. Как сообщила ранее метеорологическая служба островного государства, Кипр оказался под воздействием тепловой волны "Клеон". В июле и августе в республике традиционно устанавливается жаркая погода, однако уже сейчас температура выше нормы. Тепловая волна "Клеон", включенная в перечень опасных погодных явлений, получила свое название по договоренности между Кипром, Грецией и Израилем в рамках их трехстороннего сотрудничества в области метеорологических наблюдений.