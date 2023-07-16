В КБР на трассе "Кавказ" в ДТП с участием трех машин погибли два человека

Для ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники МЧС

НАЛЬЧИК, 16 июля. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) на трассе "Кавказ" в ДТП с участием трех автомобилей погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"В результате столкновения грузового фургона, LADA Granta и LADA Niva погибли два человека. 16.07 2023 года в 18:15 мск на 493-м км автодороги "Кавказ" возле населенного пункта Хатуей Лескенского района КБР на ремонтном участке произошло столкновение грузового фургона AF-476700 под управлением 37-летнего жителя Чеченской Республики, автомашин LADA Granta под управлением 41-летнего жителя РСО-Алания и LADA Niva, за рулем которой также находился 30-летний житель республики РСО-Алания", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель LADA Niva и его пассажир, 32-летняя женщина, получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель LADA Granta, его четыре пассажира, а также водитель грузовика не пострадали.

Движение на участке организовано в штатном режиме, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа отделения МВД России по Лескенскому району. Для ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники МЧС.