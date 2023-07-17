Начальника тыла УМВД Владивостока осудили за халатность, повлекшую гибель подростка

Его приговорили к двум годам лишения свободы условно

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Первомайский районный суд Владивостока признал начальника отдела тылового обеспечения УМВД России по Владивостоку виновным в халатности, повлекшей смерть подростка, сообщает в понедельник пресс-служба Прокуратуры Приморья. На заброшенном объекте УМВД на мальчика упала бетонная плита.

"В судебном заседании установлено, что с 2005 года в оперативном управлении УМВД России по Владивостоку находится здание №25 "а" по ул. Зои Космодемьянской. В связи с разрушением объекта территориальным управлением Росимущества и руководством УМВД указывалось на необходимость принятия мер к его консервации и ограничению доступа третьих лиц. Осужденный в силу должностных обязанностей должен был принять соответствующие меры, однако этого не сделал. В результате в июне 2021 года в здание проникли не менее пяти несовершеннолетних и одна из плит перекрытий упала на подростка 2006 года рождения. От полученных травм несовершеннолетний погиб", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обвинительный приговор постановил Первомайский районный суд Владивостока. Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В качестве наказания ему назначено лишение свободы на два года условно, с испытательным сроком два года, с лишением права занимать государственные и муниципальные должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на один год.

"Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу", - отмечается в сообщении ведомства.