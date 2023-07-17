Гонконг из-за тайфуна приостановил движение общественного транспорта и занятия в школах

Также в городе отменили массовые мероприятия

ГОНКОНГ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Гонконга повысили уровень погодной опасности из-за приближения тайфуна "Талим". Как говорится в предупреждении правительства города, движение наземного общественного транспорта частично приостановлено, очные занятия в школах отменены.

В городе организовано 29 временных убежищ. Один человек получил травмы в связи с падением дерева. Жителей просят без необходимости не покидать свои дома.

По данным метеорологического бюро, тайфун находится на расстоянии 260 км от города. В отдельных районах скорость порывов ветра достигает 36,9 м/с.

Массовые мероприятия в городе отменены. Штормовое предупреждение будет действовать до 16:00 по местному времени (11:00 мск).

Четвертый в этом году тропический шторм в Тихоокеанском регионе "Талим" сформировался 15 июля в Южно-Китайском море. Вечером 16 июля он превратился в тайфун и продолжает набирать силу. Он направляется в сторону южных провинций КНР Гуандун и Хайнань.