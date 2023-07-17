17 июля, 03:23

В Бурятии продолжаются поиски пропавшей при сплаве по реке туристки из Новосибирска

К работам привлекли четырех человек и две единицы техники

УЛАН-УДЭ, 17 июля. /ТАСС/. Спасатели Бурятии продолжают поиски новосибирской туристки, пропавшей 6 июля при сплаве по реке Снежной. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В Кабанском районе возобновили поиски туристки, пропавшей на реке Снежной. К работам привлечены четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка", - сообщили в ведомстве.

К поисковым работам привлечены сотрудники Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

6 июля во время сплава по горной реке Снежной произошло опрокидывание четырех катамаранов, в результате чего в воде оказались восемь человек - группа туристов из Новосибирской области. Семерым удалось спастись: двое сами вышли к ближайшему населенному пункту, пятерых в течение суток после ЧП нашли спасатели и волонтеры. Поиски восьмой туристки велись наземными группами, водным транспортом и авиацией около пяти суток, но результатов это не дало.

Группа была зарегистрирована в МЧС. По факту ЧП следственные органы и прокуратура проводят проверку. 

Теги:
РоссияБурятияНовосибирская область
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