В Москве пропали шесть граждан Сирии, приехавших для участия в образовательной программе

Младшему из пропавших иностранцев 24 года, старшему - 45 лет

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Шесть граждан Сирии, приехавших по образовательной программе в составе группы, пропали в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию обратился начальник отдела по работе с иностранными студентами Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина. Он сообщил, что в начале июля в столицу приехала группа из 16 сирийцев. Первое время все иностранцы ходили на занятия, проживали в общежитии, но в последнее время шесть граждан Сирии пропали, их местонахождение не установлено и связь утеряна", - сказал собеседник агентства.

По его словам, младшему из пропавших иностранцев 24 года, старшему - 45 лет. Проводится проверка.