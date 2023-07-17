17 июля, 14:22

В Москве пропали шесть граждан Сирии, приехавших для участия в образовательной программе

Сергей Фадеичев/ ТАСС, архив
© Сергей Фадеичев/ ТАСС, архив

Младшему из пропавших иностранцев 24 года, старшему - 45 лет

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Шесть граждан Сирии, приехавших по образовательной программе в составе группы, пропали в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию обратился начальник отдела по работе с иностранными студентами Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина. Он сообщил, что в начале июля в столицу приехала группа из 16 сирийцев. Первое время все иностранцы ходили на занятия, проживали в общежитии, но в последнее время шесть граждан Сирии пропали, их местонахождение не установлено и связь утеряна", - сказал собеседник агентства.

По его словам, младшему из пропавших иностранцев 24 года, старшему - 45 лет. Проводится проверка. 

Теги:
СирияРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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