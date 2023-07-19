Пострадавших из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма нет

Глава региона Сергей Аксенов также сообщил, что причины возгорания будут установлены следственными органами

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Пострадавших не зарегистрировано в Кировском районе Республики Крым после пожара на войсковом полигоне, причины возгорания устанавливаются, сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"На войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание, причины возгорания будут установлены следственными органами. На сегодняшний день мной принято решение об эвакуации четырех населенных пунктов в районе 2,2 тыс. человек. <...> Пострадавших на сегодняшний день нет", - сказал Аксенов в опубликованном видеообращении.

Он добавил, что бригады скорой помощи дежурят в каждом населенном пункте Кировского района Крыма, где горит войсковой полигон, включая ПВР в школе в селе Первомайское и в школе в поселке Кировском. В пунктах организовано обеспечение горячим питанием и всем необходимым.

В оперативном штабе региона сообщили, что 15 автобусов сняты с маршрутов в Феодосии и направлены в зону ЧП. Администрация города предупредила, что интервалы межу рейсами будут увеличены.