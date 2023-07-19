В Сыктывкаре объявили в розыск помощника депутата Госдумы

Илья Болобан не явился в суд по делу о грабеже без уважительных причин

СЫКТЫВКАР, 19 июля. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд изменил меру пресечения обвиняемому в грабеже члену регионального отделения КПРФ, помощнику депутата Госдумы Илье Болобану на заключение под стражу. Он объявлен в розыск из-за неявки в суд без уважительных причин, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд изменил меру пресечения Илье Болобану с запрета определенных действий на заключение под стражу до 13 декабря. Он объявлен в розыск из-за неявки на судебное заседание без уважительных причин", - сообщили ТАСС в суде.

Болобан был арестован 8 апреля этого года по обвинению по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Его заключили под стражу до 5 июня, затем меру пресечения смягчили.

По версии следствия, 27 марта Болобан, находясь в помещении дома 110 по ул. Интернациональной в Сыктывкаре (офис КПРФ в Коми - прим. ТАСС), "действуя из корыстных побуждений, осознавая, что его преступные действия понятны для потерпевшей посетительницы, повалил ее на пол и нанес ей множественные удары руками по телу и похитил у нее сотовый телефон стоимостью 59 тыс. рублей". Следователи провели обыски у членов регионального отделения КПРФ в Коми в связи с хищением мобильного телефона, а также в офисе партии в Сыктывкаре.