В центре Йоханнесбурга произошел взрыв

Взорвалась секция магистрального газопровода, проходившая под автомагистралью в деловом квартале

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел в среду в центре одного из крупнейших городов ЮАР - Йоханнесбурга. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Взорвалась секция магистрального газопровода, проходившая под автомагистралью в деловом квартале мегаполиса, отмечает она. В результате провалилась часть дороги.

По информации спасательных служб, погибших нет, но ранения получило большое количество прохожих и людей, находившихся в автомобилях в зоне взрыва. Оцеплена значительная часть делового центра Йоханнесбурга. На месте работают спасательные службы и полиция.