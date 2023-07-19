19 июля, 17:11,
обновлено 19 июля, 18:19

В центре Йоханнесбурга произошел взрыв

Взорвалась секция магистрального газопровода, проходившая под автомагистралью в деловом квартале

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел в среду в центре одного из крупнейших городов ЮАР - Йоханнесбурга. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Взорвалась секция магистрального газопровода, проходившая под автомагистралью в деловом квартале мегаполиса, отмечает она. В результате провалилась часть дороги.

По информации спасательных служб, погибших нет, но ранения получило большое количество прохожих и людей, находившихся в автомобилях в зоне взрыва. Оцеплена значительная часть делового центра Йоханнесбурга. На месте работают спасательные службы и полиция. 

Теги:
ЮАР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация