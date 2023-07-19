19 июля, 18:42,
обновлено 19 июля, 19:03
Военная операция на Украине

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадали молодая женщина и ее годовалый ребенок

В СЦКК ДНР сообщили, что Макеевку обстреляли из реактивных систем залпового огня

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Женщина и ее ребенок 2022 года рождения пострадали при обстреле со стороны украинской армии населенного пункта Землянки в Кировском районе Макеевки в ДНР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владислав Ключаров.

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"Поселок Землянки Кировского района подвергся обстрелу со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). В результате обстрела пострадала женщина 1992 года рождения и ее ребенок 2022 года рождения.", - написал Ключаров.

Врио главы ДНР Денис Пушили сообщил в своем Telegram-канале, что годовалая девочка получила легкие ранения и сейчас находится у бабушки. Ее беременная мама госпитализирована в больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Кировский район города подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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