В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадали молодая женщина и ее годовалый ребенок

В СЦКК ДНР сообщили, что Макеевку обстреляли из реактивных систем залпового огня

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Женщина и ее ребенок 2022 года рождения пострадали при обстреле со стороны украинской армии населенного пункта Землянки в Кировском районе Макеевки в ДНР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Владислав Ключаров.

"Поселок Землянки Кировского района подвергся обстрелу со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). В результате обстрела пострадала женщина 1992 года рождения и ее ребенок 2022 года рождения.", - написал Ключаров.

Врио главы ДНР Денис Пушили сообщил в своем Telegram-канале, что годовалая девочка получила легкие ранения и сейчас находится у бабушки. Ее беременная мама госпитализирована в больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Кировский район города подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня.