Пять членов оппозиционной партии Колумбии погибли в авиакатастрофе

В среду утром самолет Cessna T210N разбился в окрестностях города Сан-Луис-де-Гасено

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июля. /ТАСС/. Пять членов колумбийской оппозиционной партии "Демократический центр" погибли в среду в результате крушения небольшого самолета. Об этом сообщило управление гражданской авиации страны.

"В среду утром самолет Cessna T210N, выполнявший функцию воздушного такси на маршруте Вильявисенсио - Гуаймараль, разбился в окрестностях города Сан-Луис-де-Гасено", - говорится в сообщении. По данным управления, на борту находились пять пассажиров и пилот, все они погибли.

Бывший президент Колумбии Альваро Урибе (2002-2010) подтвердил, что в авиакатастрофе погибли пять его однопартийцев: экс-сенатор Ноора Товар, ее супруг Гильермо Перес, кандидат в губернаторы департамента Мета Фелипе Карреньо, депутат законодательного собрания региона Димас Барреро и член муниципального совета Вильявисенсио Оскар Родригес. "Какая трагедия, нас покинули те, кто никогда нас не бросал", - написал он в Twitter.

Причины крушения пока не установлены.