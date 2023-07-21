21 июля, 07:40

Движение между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром Москвы перекрыли из-за пожара

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром в Москве перекрыли из-за возгорания. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за возгорания по адресу Дмитровское шоссе, 66 перекрыто движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. 

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