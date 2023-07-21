В Новосибирске при пожаре на складе ГСМ пострадали два человека

У них диагностировали ожоги

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Два человека получили ожоги в результате пожара на складе ГСМ в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в пятницу.

"Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание в отдельностоящим здании из металла по улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. По оперативной информации, внутри здания хранится дизельные топливо. Двоих пострадавших с ожогами осматривают медики", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в течение получаса после прибытия сотрудники МЧС России возгорание локализовали, предотвратив распространение огня.

В ведомстве уточнили, что обоих пострадавших госпитализировали. Открытое горение ликвидировали. "Из-за сильного выброса пламени пожарные работали из укрытия, соблюдая требования безопасности. Предварительно, площадь пожара составила 60 кв. м", - добавили пресс-службе.