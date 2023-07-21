В Иванове два человека пострадали при падении стрелы башенного крана

Проводится проверка

ТАСС, 21 июля. Двое мужчин пострадали при падении стрелы башенного крана на строительной площадке многоквартирного дома в Иванове. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"В результате происшествия пострадали двое мужчин. У одного из них зафиксирована травма головы, у второго - травма пальца", - сказали в МЧС.

В пресс-службе регионального следственного управления СК России сообщили о том, что пострадавших доставили в больницу. По факту происшествия следствие проводит проверку.

Собственную проверку организовали и в областной прокуратуре. По данным пресс-службы ведомства, в 09:00 на строительной площадке 14-этажного многоквартирного дома, расположенной на Тейковском переулке в областном центре, упала стрела башенного крана.

"Прокуратурой с привлечением специалистов контролирующих органов будет проверено исполнение градостроительного законодательства, законодательства о промышленной безопасности, в том числе при допуске к работе подъемных сооружений, а также законодательства об охране труда", - добавили в облпрокуратуре.