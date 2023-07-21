Суд продлил арест мужчине, поджегшему бомбардировщик Су-24 в Новосибирске

Под стражей Виктор Скоробогатов проведет до 13 октября

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд в Новосибирске продлил срок содержания под стражей до 13 октября для Виктора Скоробогатова, который поджег самолет Су-24 на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Продлен срок содержания под стражей Виктору Скоробогатову, обвиняемому в поджоге самолета Су-24", - говорится в сообщении.

Скоробогатов обвиняется в совершении преступления по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ "Диверсия". Санкция статьи предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Дело расследуется отделом по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. 9 мая СМИ сообщали о поджоге Су-24 на территории новосибирского завода, однако позднее Telegram-канал "Война с фейками" со ссылкой на источник в новосибирском правительстве опроверг эту информацию, сообщив, что никаких происшествий на территории завода не было.

Также суд продлил арест до 13 октября двум подросткам, совершим поджог релейного шкафа на перегоне Бердск - Сеятель Западно-Сибирской железной дороги.