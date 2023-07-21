СК установил не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов Блиновской

Следователь также добавил, что следственные работы по уголовному делу еще не завершены

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Следственный комитет пока установил не всех сообщников блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где в пятницу рассматривается вопрос о продлении обвиняемой домашнего ареста.

"В моем производстве находится уголовное дело, возбужденное в отношении Блиновской и иных, пока не установленных лиц, по ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)", - сказал следователь, обосновывая свое ходатайство.

Следователь также добавил, что следственные работы по уголовному делу еще не завершены. Необходимо допросить не менее 20 человек и провести дополнительные экспертизы. В связи с этим следствие потребовало продлить домашний арест Блиновской до 26 октября. Суд ходатайство СК удовлетворил.