В Ханты-Мансийске за час выпала треть месячной нормы осадков

Как передает корреспондент ТАСС, в городе из-за сильного ливня с громом и грозой подтопило некоторые улицы и дворы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июля. /ТАСС/. Сильный дождь обрушился на Ханты-Мансийск, чуть более чем за час в городе выпала почти треть месячной нормы осадков, сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Сегодня в Ханты-Мансийске за час с небольшим выпало 19 мм осадков в ходе сильного дождя. При этом месячная норма июля составляет 72 мм осадков", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, в городе из-за сильного ливня с громом и грозой подтопило некоторые улицы и дворы.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца дня 21 июля местами по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре ожидаются опасные явления: сильный ливень, очень сильный дождь, крупный град, ветер порывами 25 м/с и более, гроза в Ханты-Мансийском районе, Ханты-Мансийске, Нефтеюганском районе, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Сургутском районе, Октябрьском районе, Нягане.