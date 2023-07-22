В Красноярском крае изъяли партию сигарет почти на 14 млн рублей с поддельными акцизами

Товар реализовывался в одном из торговых павильонов в поселке Березовка

КРАСНОЯРСК, 22 июля. /ТАСС/. Полицейские в Красноярском крае изъяли у предпринимателя свыше 116 тыс. пачек табачных изделий с поддельными акцизными марками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Полицейскими у предпринимателя изъято более 116 тыс. пачек немаркированных сигарет стоимостью почти 14 млн рублей. <…> Продукция была направлена на исследование, которым установлено, что специальные марки на представленной продукции изготовлены не предприятием "Гознак", - говорится в сообщении.

Товар реализовывался в одном из торговых павильонов в поселке Березовка.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Бизнесмену грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.