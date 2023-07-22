22 июля, 04:23

В Колумбии в результате взрыва заминированного автомобиля погибли два человека

AP Photo/ Mohammed Zaatari, архив
© AP Photo/ Mohammed Zaatari, архив

Еще четверо военных получили ранения

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июля. /ТАСС/. Как минимум четверо колумбийских военных пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля у военной базы в департаменте Араука. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Уильинтон Родригес.

"Автомобиль со взрывчаткой, выехавший из муниципалитета Таме в направлении Сан-Сальвадора, взорвался на подъезде к военной базе Наранхитос. В результате два человека, находившиеся в машине, погибли, четверо солдат получают медицинскую помощь", - сказал он журналистам. Видеозапись была опубликована на странице правительства Араука в Twitter.

По словам губернатора, пока нет информации о том, кому принадлежал автомобиль.

По данным журнала Semana, в результате взрыва пострадали шесть военных. Издание отмечает, что в зоне, где произошла попытка теракта, орудуют несколько вооруженных группировок, в том числе повстанцы из "Армии национального освобождения", с которой правительство заключило соглашение о двустороннем прекращении огня. 

Теги:
Колумбия
© Информационное агентство ТАСС
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