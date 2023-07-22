СК возбудил дело из-за аварийности смотровой площадки на Волжской набережной в Ярославле

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, ее опорные конструкции разрушаются

ТАСС, 22 июля. Следователи проверят действия чиновников, допустивших ненадлежащее сохранение состояния объекта культурного наследия федерального значения - смотровой площадки на Волжской набережной Ярославля, которая входит в ансамбль дома губернатора середины XIX века. Возбудили уголовное дело о халатности, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По результатам проверки следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проверка началась после публикации в СМИ о ненадлежащем состоянии смотровой площадки на Волжской набережной в Ярославле. "Ее [смотровой площадки] опорные конструкции разрушаются. Мер к восстановительным работам местными властями не принимается", - добавили в пресс-службе.

Смотровая площадка на Волжской набережной в Ярославле имеет статус культурного наследия федерального значения, относится к ансамблю дома губернатора 1848-1849 годов. Объект находится в собственности мэрии Ярославля, добавили в пресс-службе СК региона. Из-за угрозы обрушения и аварийности площадку закрыли с 2017 года.